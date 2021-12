¡EPA! Cristián Paulucci llamó "segundón" a Colo-Colo

¡EPA! Cristián Paulucci, actual entrenador del equipo tetracampeón del fútbol chileno quien será ratificado en la banca del club de Las Condes para 2022. Premio al interino que le devolvió la identidad al equipo cruzado y lo condujo a una nueva copa.

El trasandino aseveró que: "A Católica, en estos 10 años, le había tocado salir dos o tres veces segundo, y ahí me parece que el rótulo ese ahora se lo van a tener que poner a otro, porque el 2010 lo revertimos y ahora lo hicimos otra vez. O sea, nos llevaban cinco, seis puntos, ocho puntos… En realidad, había que seguir trabajando. Nosotros sabíamos que en algún momento se iban a caer. Así como a nosotros nos tocó una irregularidad en la primera parte del torneo, a ellos les iba a tocar en la segunda parte, porque lo venían haciendo muy bien. Y bueno, les tocó. Nosotros sabíamos que teníamos que ganar la mayor cantidad de partidos posibles, porque o sino no íbamos a tener chances. Se dio de la mejor manera", le dijo a La Tercera.

Sobre el buen año al mando de la Franja, explicó que: "Yo sabía que los jugadores podían hacer esto. Uno como entrenador tiene que saber qué le puede dar cada jugador. Yo sabía qué nos podía dar cada jugador y les pedí eso. Llevamos una metodología que es parecida a la de Ariel Holan, que a ellos les gusta. Es un fútbol que a Católica la representa. Es un fútbol vistoso, un fútbol ofensivo, un fútbol agresivo. Tratamos de volcar eso. Yo sabía que ellos lo podían hacer y por eso se los pedí, sino, no se los pido. Gracias a Dios salió bien".

Para cerrar, aifrmó que: "Después de la final de la Supercopa ante Ñublense, Tati se me acercó y me comentó algo. Me dice: “Mirá, te quieren confirmar”. Yo le dije que no, que no necesitaba eso. Que necesitaba estar enfocado en lo mío para transmitirles seguridad a los futbolistas, porque o sino me iba a desenfocar. Y bueno, gracias a Dios hoy estamos festejando un tetracampeonato. Salió todo bien y bueno, lo que vendrá, después vendrá, pero ahora hay que disfrutar".

