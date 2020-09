Enzo Roco deja Besiktas y se convierte en compañero de un chileno

View this post on Instagram

Enzo Roco Karagümrük’te! Süper Lig’e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili’de başlayan, İspanya ve Meksika’nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek. 2.Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco’ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.