¿Entrenaría a la U? Gustavo Quinteros se sincera con Johnny Herrera

Gustavo Quinteros abandonó Colo Colo después de que los dirigentes eligieran no renovar su vínculo y ahora se encuentra de vacaciones mientras espera ofertas. En este sentido el entrenador se sinceró y le respondió a Johnny Herrera la posibilidad de dirigir en algún momento a la Universidad de Chile.

"Por lo que ha dicho siempre, que está muy cómodo en el país, que ya fue campeón con Católica, con Colo Colo, que aspira a dirigir una Selección nuevamente ¿Se pondría la camiseta la camiseta de la U? Para sacar campeón a la U después de tantos malos ratos que ha tenido este equipo", partió preguntándole Herrera en TNT Sports.

Sin embargo, Quinteros fue enfático y respondió. "Sabía que me ibas a hacer una pregunta así, difícil, complicada. Mira Johnny, por respeto a toda la gente de Colo Colo, a la hinchada, a la gente que escribe, que me banca a muerte y demás, no lo haría hoy, no lo haría el año que viene. Pero tampoco en el futuro cierro las puertas a ningún club del mundo, porque soy un profesional de esto", dijo.

Gustavo Quinteros aseguró que no dirigiría a la U.

En esa línea, el ahora exentrenador de los albos aseguró que esta a sido una tendencia que ha seguido durante toda su carrera. "Siempre le voy a dar la prioridad a los equipos que dirigí en los países, siempre. Esto también se lo hice saber a la gente de Ecuador, etc. Cuando me llamaron y demás otros clubes", aseguró.

Es así como Gustavo Quinteros sentenció su futuro a corto y mediana plazo y mencionó que no se sentaría en el banco de Universidad de Chile. Por ahora el entrenador se encuentra de vacaciones a la espera de ofertas que puedan llegar, las cuales él personalmente espera que sean desde Argentina.