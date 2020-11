El entrenador no ocultó su molestia y afirmó que el “Pitbull” volverá a jugar cuando él decida.

“Medel se está entrenando. Estuvo de baja porque en el último partido se lesionó, no me escuchó, jugó a la fuerza, no estaba listo y no esperó una semana. Él quería jugar porque quería ir a la selección chilena. Jugó, se lesionó y no estuvo ni acá ni allá. Por eso ahora él va a jugar cuando yo diga, no cuando me lo diga él, porque él quiere jugar siempre”, señaló.

“Se ha recuperado, estará en la banca y veremos si está en condiciones de jugar, iremos viéndolo día a día cuando esté listo, pero será cuando yo piense que esté para jugar“, reiteró Mihajlovic.

Cabe recordar que el formado en la UC no pudo estar en ninguna de las cuatro fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, y tras casi siete semanas, volverá a la citación del cuadro “rossoblu”, equipo que visitará a la Sampdoria este domingo desde las 11:00 horas.