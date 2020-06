Entrenador de Garin ve con optimismo el regreso de Nicolás Jarry al circuito ATP

“No veo tan simple que le den wild cards en torneos muy grandes”, expresó el couch de la primera raqueta nacional.

El entrenador de Cristian Garin, Andrés Schneiter, entregó un duro pero auspicioso pronóstico sobre el futuro del sancionado tenista nacional, Nicolás Jarry, quien se encuentra cumpliendo un castigo por dopping.

El argentino comentó que “no veo tan simple que le den wild cards en torneos muy grandes. Seguramente en challengers va a recibir y a lo mejor en uno u otro ATP, pero no le va a ser tan fácil. Los torneos han dejado de tomar buenas medidas con la gente que ha dado doping positivo, no los han ayudado mucho a los que han sufrido esa penalidad”, aseguró.

Sin embargo, el “Gringo” también cree que Jarry tiene condiciones para superar rápido las zonas secundarias del circuito internacional.

“Va a tener que jugar un poquito de abajo al principio, a no ser que gane un par de challengers y pueda retomar rápido las qualys de torneos grandes. Igual el nivel lo tiene y para mi, enseguida cuando empiece a competir va a ganar en esos niveles y va a volver a jugar ATP rápido”, agregó.

Mientras, Schneiter continúa trabajando a distancia con Cristián Garín, aunque ya tiene algunos aspectos más avanzados en la logística para acelerar los trabajos en cancha del número 1 de Chile y el entrenamiento en el corto plazo en Estados Unidos.

“Con Garin intentamos entrenar todo lo que se pueda. Retomó esta semana tras conseguir algunos permisos para jugar, está entrenando con Jorge Aguilar. Estamos intentando que entre el 20 y 25 de junio yo pueda tomar un avión y juntarnos en Miami, donde supuestamente se podría comenzar a jugar de vuelta, hay buen clima, buenas facilidades para entrenar y otros jugadores con quien jugar”, cerró el entrenador argentino.