Entrenador de Flamengo dio positivo al test de coronavirus

"Detengan el fútbol en Brasil. Esto no es una broma, antes no tenía la sensibilidad que tengo hoy sobre el tema. Los jugadores no son superhombres", aseveró ayer Jorge Jesús, en rueda de prensa. Hoy, Flamengo anunció que el DT dio positivo en el test de coronavirus.

El estratega que lideró lideró al ‘Fla’ a la obtención de la Copa Libertadores y el Brasileirao en la temporada 2019, fue el único del plantel que resultó positivo al test del COVID-19. Aunque desde el club de Río de Janeiro destacaron que dio un positivo débil y que no es concluyente, por lo que será sometido a un nuevo examen.

Mientras tanto Jorge Jesús está bajo el cuidado del departamento médico del equipo más popular de Brasil:

“Mister está bajo el cuidado del departamento médico de Flamengo y tiene un estado de salud estable. La junta reitera su compromiso durante la pandemia de coronavirus y anunció la suspensión de la capacitación para el equipo profesional y los equipos juveniles durante al menos una semana”, informaron desde Flamengo a través de un comunicado de prensa.

Si la segunda prueba resulta positiva, el ex DT del Benfica será el primer caso de coronavirus que afecta al fútbol de Sudamérica.