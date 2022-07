Entrenador de Curicó Unido: "me gustaría dirigir en la Premier League"

Damián Muñoz, de 38 años, se ilusiona con conseguir el título en esta temporada con los torteros y también sueña a largo plazo, reconociendo que le gustaría dirigir en la Premier League.

Luego, afirmó: "Ahora mismo, (el objetivo es) pelear el título hasta el final con Curicó y ojalá ser campeón. Si no, darle al menos al club su primera clasificación a un torneo internacional".

Muñoz dice que no siente presión de llegar a los más alto del Campeonato Nacional: "No, para nada, porque si fuera por historia, nosotros tendríamos que estar a estas alturas lidiando con el descenso y no pensando en cosas mayores".

Sobre sus metas como estratega, reveló que: "Probarme como técnico en un equipo de los de mayor convocatoria. Y quizás irme a otra liga".

"¿A cuál? Si se trata de soñar, pongo la Premier. Me encanta porque uno sabe de antemano que en los últimos 15 minutos de partido algo va a pasar", finalizó.