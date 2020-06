Francisco Meneghini espera la resolución judicial del delantero argentino.

El 28 de abil, el atacante trasandino Rodrigo Holgado junto al defensor uruguayo Manuel Fernández chocaron su vehículo contra una motociclista de 60 años, quien lamentablemente falleció. El delantero arrojó 1.53 gramos de alcohol por litro de sangre y permaneció en prisión preventiva, sin embargo, la semana pasada quedó en libertad a la espera de una nueva citación.

El entrenador trasandino asegura que el único que debe penalizar al ariete de Audax es la justicia, adelantando que de parte de su cuerpo técnico no habrán sanciones adicionales.

"No tenemos claridad con lo que va a pasar con él, no sabemos cuál es su situación judicial y hasta que no tengamos sentencia, no tendremos claridad respecto a su futuro en el plantel. De parte del cuerpo técnico no hay sanción, eso lo tendrá de parte de la justicia. Con todo este presente, donde no ha podido entrenar, jugar partidos y su situación judicial, no somos partidarios de sancionarlo", dijo el exayudante de Marcelo Bielsa a RedGol.