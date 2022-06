Entrenador chileno comparó a Carlos Palacios con Humberto Suazo

Carlos Palacios hizo noticia hace unos días por romper en llanto tras perderse un gol en Vasco, pero fue consolado por sus compañeros.

El DT que conoce al jugador que debutó en UE el 2018 postula que La Joya es un tipo de Humberto Suazo, por su gran calidad y a la par necesidad de recibir cariño.

“No somos de hablar todos los días, pero conversamos, él quería volver a Unión Española por todo lo que estaba viviendo. Es joven, es su primera salida y uno lo aconseja. Ahora está en Vasco y lo ha hecho bien”, dijo César Bravo.

Bravo agregó que “se ha perdido goles, pero esas oportunidades antes no las tenía. Tiene esa libertad y distribución dentro del campo que le acomoda. Cuando siente que tuvo la culpa de no hacer el gol, los compañeros lo abrazan y así está retomando la alegría para jugar al fútbol. Necesita apoyo y que lo mimen. Tienen que entender las condiciones que tiene Carlos. Yo creo que se quedará en el extranjero y está feliz. El pronto retomará su nivel y lo veremos con la camiseta de la selección.

En la misma línea, asegura que: “es un jugador del estilo de Chupete Suazo, porque es de piel, necesita mucho cariño y estima. Hoy a la lejanía creo que la gente de Vasco se lo está dando. Espero que él aporte con lo suyo, en lo humano y profesional, que pueda revertir lo que ha pasado y proyectarse en su nuevo club”.

Ex-Inter, Carlos Palacios acertou o travessão no empate do Vasco com o Grêmio 👇🏻 pic.twitter.com/yG7nrB8wdZ