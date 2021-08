Entrenador del Bologna de Italia analizó el buen partido que tuvo el defensa chileno en el empate ante el Atalanta.

"Le había hablado claramente a Medel, diciéndole que no era la primera opción, pero que era feliz si se quedaba. Ahora ya ha jugado dos grandes partidos: un defensa que juega así a todo el mundo le gustaría. No sé qué hará ahora, pero estoy muy feliz si me hace cambiar de opinión y se merece el lugar", comentó Mihajlovic tras el encuentro.

Es que el técnico se mostró contento con la actuación de sus jugadores, donde destacó que "no todos pueden empatar contra el Atalanta".

"Dada la fuerza del oponente, mis muchachos fueron buenos. Hoy mostramos espíritu de equipo, ganas de hacer todo lo posible para no llevar goles, a pesar de un terreno en mal estado. Quiero un Bologna así: tienen que pasarlo por encima para marcar goles", enfatizó el entrenador.

"Espero que nadie se lesione durante el parón internacional. Hay 14 o 15 jugadores que se irán, es una gran satisfacción para Bolonia tener tantos jugadores internacionales", cerró.

EL MVP. Gary Medel fue la gran figura del Bologna en el empate sin goles ante Atalanta en el Gewiss Stadium.



✔️El chileno lideró la resistencia de su escuadra ante los de Gasperini.



👏13 Recuperaciones, 7 Duelos Ganados, 86% Éxito de pases. pic.twitter.com/20gNS3a1p5 — Chilenos x el Mundo (@XChilenos) August 28, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 18.

Miércoles 25 de agosto



Deportes Antofagasta vs. Palestino. 14:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Unión La Calera vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Universidad Católica vs. Ñublense. 19:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 26 de agosto

Deportes La Serena vs. Audax Italiano. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Santiago Wanderers vs. Unión Española. 16:30 horas. Estadio "Elías Figueroa".

O'Higgins vs. Everton. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Cobresal vs. Huachipato. Por programar.

Club Libre: Universidad de Chile

PARTIDOS DESTACADOS:

Colo-Colo visitará a los caleranos el miércoles a las 16:30 horas en el Nicolás Chahuán

La UC recibirá a Ñublense en San Carlos de Apoquindo el miércoles a las 19:00 horas.

Wanderers recibirá a Unión Española en el Elías Figueroa el jueves a las 16:30 horas.