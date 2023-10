17 días restan para el inicio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Eduardo Berizzo ya entregó la nómina de 18 jugadores para defender a la Roja. Brayan Cortés, Matías Zaldivia y César Fuentes fueron las tres excepciones elegidas y Jordhy Thompson el gran ausente.

La ausencia de Jordhy Thompson fue analizada por el periodista Francisco Eguiluz en Todo es Cancha: “es delincuente, ese es el problema. En una fiesta deportiva como son los Juegos Panamericanos no puedes tener a un jugador que fue condenado por pegarle a una mujer”, admitió el comunicador.

"A un delincuente no se le puede dar la responsabilidad de defender a Chile, lamentablemente. Los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos apelan al amateurismo y en ese amateurismo tú tienes que nominar a gente integra y ahí estuvo muy bien Berizzo y la ANFP, tiene que ser integro y mostrar valores”, agregó el periodista.

"Jordhy Thompson es un delincuente, está perfecto que no esté"

“Este muchacho está condenado por la justicia por un delito gravísimo que es pegarle a una mujer y no ha dado ninguna muestra de arrepentimiento y menos una muestra de haber cambiado: a él se le prohibió acercarse a la víctima y está con la víctima, y no me vengan con que es un problema de la mujer porque nunca es un problema de la víctima. Está perfecto que no esté”, concluyó por el jugador de Colo Colo.

La Roja en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

El lunes 23 de octubre la Roja debutará frente México, luego se medirá con Uruguay el 26 y el 29 cerrará la participación en la fase de grupos frente a República Dominicana.