En Universidad de Chile ya definieron cuando llega el nuevo DT

Desde las oficinas de Azul Azul ya dejaron establecida la fecha en la que el nuevo director técnico llegará a encargarse del proyecto de Universidad de Chile.

Gran preocupación ha generado entre los fanáticos de Universidad de Chile el silencio y poco movimiento de los nuevos propietarios del club. Sin embargo, hace poco éstos por fin llegaron a una decisión que hace tiempo esperaban los hinchas.

Se trata de la llegada del nuevo director técnico al Centro Deportivo Azul, quien será el encargado de liderar el proyecto deportivo del club con Luis Roggiero. Así, desde la directiva en el CDA definieron que en agosto próximo llegará el nuevo estratega.

E independiente de lo que ocurra en los próximos encuentros, Esteban Valencia regresará a su puesto como técnico del fútbol joven. La idea es que la segunda rueda del Campeonato Nacional la inicien con un nuevo director técnico, que llegará con importantes responsabilidades.

Esto porque tendrá que ser partícipe de una importantísima decisión apenas arribe al club. Así, definirá quienes serán los dos refuerzos que pueden llegar al equipo para reforzar el plantel del “Romántico Viajero”.

Lo que se busca desde la concesionaria que administra a Universidad de Chile es que quien llegue lo haga por un período largo. Lo que no quiere decir que se vayan a amarrar con extensos contratos, pero sí tendrán cláusulas para su continuidad en caso de obtener buenos resultados.

Con respecto al plazo impuesto para agosto, uno de los estratega que seduce a la nueva directiva es el uruguayo Jorge Fossati. Y fue el mismo quien confirmó el interés en conversación con En Cancha.

Situación donde reconoció que "por lo que me comentaron, siempre y cuando se llegue a formalizar, más allá de que hoy hay un entrenador, están buscando opciones para agosto".

El director técnico de 68 años confirmó también que fue contactado y le llama la atención la idea de llegar a la U. "Me contactaron mediante una empresa de representación y ellos se encargaron de hablar con el club. Según me expresaron, hay interés”, reveló.

“Pero no he hablado directamente con nadie de la institución. La verdad es que es un club grande y una liga que me seduce. Es un fútbol que conozco por haber jugado allí y si me ofrecen un proyecto serio, me podría interesar", reconoció el ex DT de la Selección Uruguaya.

Por ahora, Fossati es un nombre que gusta mucho, pero igualmente no es el único. Esto porque también se conversa con otros nombres, y en su mayoría son perfiles similares. Así, quieren a alguien que haya ganado título internacionales y que tenga experiencia y buen manejo de grupo.

Con respecto a los refuerzos, todo señala a que la búsqueda de un volante mixto y un delantero para el equipo. Así buscarían potenciar la zona ofensiva, donde ahora la gran carta de la U es Joaquín Larrivey, su más grande artillero.