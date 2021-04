El ex golero, en su tradicional estilo frontal, recordó una de las últimas polémicas que protagonizó en cancha.

Fue en un partido entre Everton y Wanderers, Johnny Herrera, durante la entrevista que protagonizó en TNT Sports para anunciar su retiro como jugador profesional, recordó una de las últimas polémicas que protagonizó como futbolista vigente, lanzando ácidas declaraciones.



Consultado sobre la pelea que protagonizó con Jorge Valdivia en un Superclásico, Herrera aseguró que es un "ejemplo de lo que no hay que hacer", recordando una situación similar que vivió en el torneo pasado en un partido entre Wanderers y Everton.

"Un cabro que no me acuerdo se llama, un cabezón que juega atrás. Un central de Wanderers me gritó el gol en la cara y no sé ni cómo se llama. Yo creo que este cabro en su vida le ha ganado a alguien", comenzó diciendo en alusión a Francisco Alarcón.

"Me dieron ganas de tirarle un pelotazo o que se yo, pero ahí me acordé que por mucho menos me dieron siete fechas. Por eso es mejor morderse la lengua que la consecuencia para el equipo es peor", agregó.