Universidad Católica saludó al Pitbull Medel en redes sociales por su cumpleaños 36. Pero, no todo fue alegría en el posteo, ya que los hinchas reaccionaron furiosos a esta publicación en las redes sociales.

Medel llegó a Vasco da Gama y no a el equipo de sus amores: “Soy muy amigo de (Arturo) Vidal y (Erick) Pulgar y me comentaron como era el fútbol brasileño. Hay que estar preparado al 100 %, que juegan cada tres días y si uno no está en ese nivel, te comen vivo“, confesó Medel en la conferencia de prensa de presentación con el club de Brasil.

"Me vine solo, sin mi familia, para estar dedicado al máximo al club y tratar de mejorar la situación del Vasco. Para eso me trajeron y para eso estoy”, enfatizó hace unas semanas atrás.

¿Por qué fue a Brasil? "Obviamente, la liga brasileña, en comparación con la chilena, está muy arriba.Lo que yo quiero y siento que es lo mejor para mí, es estar en esta competición, ya que me lleva a jugar contra grandes jugadores, contra grandes equipos. Eso me lleva a estar en la Selección, que es mi deseo de seguir compitiendo a alto nivel”, reveló.

Gary Medel firmó contrato con Vasco da Gama hasta fines del 2024, el defensa enfureció a los hinchas cruzados.

Gary cuanto ? Amigo @Cruzados, borra esto y quiérete un poco … — Rodrigo Canales (@Rocanales) August 3, 2023

‘Tan alto’ que no ha ganando ningún título acá. Ojalá bajes a segunda mal agradecido culiáo @MedelPitbull — Diego 🇫🇮 (@dgofrusciante) August 3, 2023