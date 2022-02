Nuevo presidente de Audax Italiano: "Queremos ser el cuarto grande de Chile"

En su arribo a La Florida promete levantar al club y ubicarlo entre los cuatro equipo más grandes del país. Asimismo, dice que quiere implementar ideas recogidas desde Europa.

"Queremos convertir a Audax en el cuarto grande. Sabemos que no es de un día para otro, pero iniciamos ese proceso hoy y estamos convencidos de que podemos ocupar ese lugar de manera sostenible. Y también, siendo extranjero, uno apunta para afuera. Queremos tender lazos y conexiones con clubes internacionales, con otros clubes italianos", señaló Cilley en La Tercera.

"Somos cinco. Yo soy el presidente y el principal. Pero el resto es gente de medios y tecnología. Te lo digo con toda tranquilidad. A mí me sorprende que como extranjero pregunten eso. Sólo soy un inversor tratando de hacer bien las cosas".

"No somos representantes. Yo no soy representante, nunca voy a ser representante y no me interesa serlo. No lidio con representantes. Ahora tendré que hacerlo por mi nueva condición de presidente".

"Mi objetivo es mantenernos en zona de copas y empezar a transmitir un Audax nuevo, más ambicioso, más competitivo, que tenga un montón de elementos que apuntan al alto rendimiento. Que los jugadores que vengan también lo vean. Que el Audax ofrezca cosas que antes no eran tan visibles. Que el futbolista que venga vea una buena oportunidad acá para jugar y lanzar su carrera a otros países".

"No hemos estado en ningún otro club. Venimos de la entretención y de la tecnología. En lo personal, hice series en Hollywood, en inglés. Somos un grupo de gente que se propuso entrar al fútbol para hacer gestión profesional e internacional. Audax aparece después de hacer un estudio, no aparece de la nada. Hice las series Tell Me a Story y Broke. La puedes buscar. Fui el productor, no fui el rostro".

Nuestro nuevo Presidente Gonzalo Cilley y nuestro Gerente General Rodrigo Robles en la Ciudad de Campeones.



En su primer encuentro con el plantel principal expusieron los ambiciosos objetivos que se llevarán adelante en Audax Italiano para potenciar la competitividad del equipo. pic.twitter.com/AAYgd4mFzN — Audax Italiano (😷) (@audaxitaliano) February 5, 2022

