En Qatar 2022 tomarán estricta medida sobre los homosexuales

En Qatar 2022 ya se anuncian medidas respecto a las otras culturas que llegarán al mundial de fútbol. Al-Khater señaló que las muestras públicas de los "Gays" son «cruzar una línea» para la cultura del país.

«Muestras públicas de afecto son cruzar una línea. Qatar y la región son más conservadores. Eso es lo que pedimos a los fans que respeten. Respetamos otras culturas y estamos seguros que los fans van a respetar nuestra cultura«, dijo el presidente del mundial 2022.

"Las demostraciones públicas de afecto (entre homosexuales) están mal vistas y esto se aplica a todos. Qatar y los países vecinos son mucho más conservadores y pedimos a los aficionados que respeten. Estamos seguros de que lo harán. Así como nosotros respetamos las diferentes culturas, esperamos que la nuestra también lo sea. Los miembros de la comunidad LGBTIQ+ vendrán a Qatar como aficionados y asistentes a un torneo de fútbol y podrán hacer lo que haría cualquier otro ser humano", señaló el ejecutivo qatarí.

En Qatar, la homosexualidad es castigada hasta con más de cinco años de cárcel. Y en caso de que los gays sean musulmanes, éstos pueden llegar a ser ejecutados, porque en aquel país se rigen bajo lo que dice la Sharía

Qatar también estuvo en el ojo del huracán en este último tiempo por las pobres condiciones laborales en las cuales los obreros llevaron adelante la construcción de los estadios para el Mundial.

“Qatar is a tolerant country. It’s a welcoming country. It’s a hospitable country.”



Despite the country’s anti-homosexuality laws, Nasser Al Khater, CEO of Qatar 2022, tells @AmandaDCNN that members of the LGBTQ community will be safe at the World Cup.https://t.co/y2W7xbU6BR pic.twitter.com/bnzFcCnuIe — CNN Football (@CNNFC) November 30, 2021

