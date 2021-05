En México hacen pebre a Nicolás Castillo: “Sueldo estratosférico y nunca funcionó en América”

El delantero chileno, Nicolás Castillo, fue duramente criticado por un prestigioso medio mexicano por su desempeño en el Club América.

Días bastante amargos vive actualmente el delantero chileno, Nicolás Castillo. Esto porque, a pesar de que no se ha oficializado nada, se supo que no será considerado por el técnico Santiago Solari. Por ende, su carrera tendrá que seguir en otro club que no sea el América.

Bajo ese contexto, y después de la eliminación de las “Águilas” en la Liga MX, el periodista José Ramón Fernández se tiró sin filtro. El comunicador escribió una columna en el diario Récord sobre la paupérrima temporada de los azulcrema. Y le dio con todo al ex Universidad Católica como uno de los responsables, a pesar de que ni si quiera ha sumado minutos por una larga lesión.

“Nicolás Castillo, el chileno que había metido muchos goles con Pumas, llegó al América con un sueldo estratosférico, pero nunca funcionó. Se lesionó, lo volvieron a operar, nunca se recuperó y ahora le avisaron que ya no cuentan con él. ¡Lo que le habrá costado ese jugador al América en cuanto a costo y beneficio!”, redactó en la columna titulada “América, no llores más”.

Todo esto indica que se vienen días de definición para Nicolás Castillo, que tendrá que buscar club para el segundo semestre. Y, sobre eso, algunas voces indican que equipos de la Major League Soccer estarían interesados en hacerse de los servicios del ex Brujas de Bélgica.

Cabe recordar que el delantero ha sido blanco de las críticas últimamente, debido a su comportamiento en redes sociales. Esto porque ha utilizado su cuenta de Instagram y Twitter, en distintas oportunidades, para burlarse de Colo Colo por sus derrotas ante Ñublense y Palestino en el Campeonato Nacional.