En La Roja: Nicolás Córdova revela una fea actitud de Jorge Sampaoli

Nicolás Córdova tuvo que agarrar el fierro caliente de La Roja adulta ante la salida de Eduardo Berizzo y dejó buenas sensaciones, pero antes de lograr esta gran oportunidad tuvo que pasar situaciones complejas. Una de ellas la vivió con Jorge Sampaoli, a quien acusó de tener una fea actitud cuando era entrenador de Chile.

Primero, Córdova tuvo tiempo para hablar sobre su relación con Berizzo, quien destacó siempre por su gran calidad humana con quienes lo rodeaban. "Había una relación excelente. Hablábamos de jugadores y siempre me dio espacio para entrenar en Juan Pinto Durán", comenzó diciendo en diálogo con ESPN.

Luego de esto, reveló una situación que vivió con Jorge Sampaoli cuando este último comandaba a La Roja. "Ahora tratamos de hacer el trabajo lo más abierto y que tengan conocimiento todos los clubes (…) No como antes donde había un entrenador que no me dejaba ni entrar a Juan Pinto Durán. Ustedes lo conocen", dijo Nicolás Córdova.

Los panelistas de ESPN quedaron totalmente sorprendidos por la confesión del exjugador de la selección chilena. De hecho, solo Sebastián Esnaola alzó la voz para asegurar que "ese fue Jorge Sampaoli", pues Córdova no dijo textualmente su nombre. Todo esto hace recordar otra antigua situación que involucra a estos dos protagonistas.

Y es que cuando Córdova era entrenador de la Sub20 también habló de su relación con Jorge Sampaoli. "Nunca tuve relación con Sampaoli. En el año y medio que estuve en la Selección nunca hablé con él. Si lo hice con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez", dijo en aquel momento, sacando a relucir la personalidad del ex Universidad de Chile.