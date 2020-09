Las redes sociales reaccionar a la noticia que pone al King como compañero de Alexis.

El medio italiano La Gazzetta dello Sport informó que el volante chileno Arturo Vidal aceptó la oferta de Inter de Milán y firmará por dos temporadas, por un suelo de seis millones de euros anuales.

"¡Vidal ha dicho sí! Está listo para firmar por dos años por seis millones de euros por temporada", tituló La Gazzetta, en su portada papel y en el portal digital.

De acuerdo al citado medio, se generaron todas las condiciones contractuales para concretar el esperado fichaje que solicitó Antonio Conte, quien dirigió al al formado en Colo-Colo en Juventus.

💥 Arturo Vidal might leave for free or for a very small fee. His situation is similar to that of Rakitic, Koeman doesn't want him and he is on a huge salary. [SER]



• As reports suggest, his transfer will be independent of the possible signing of Lautaro Martinez.#TalkBarça pic.twitter.com/9GVLERAXps