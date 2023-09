La cancha del estadio Monumental se ha preparado intensamente durante casi una semana luego del concierto de Bruno Mars y las fuertes lluvias que cayeron en la Región Metropolitana. Eso sí, este lunes y a poco más de 24 horas del partido entre Chile y Colombia un periodista visitante la calificó como un "potrero".

"En este potrero chileno jugará la Selección de Colombia mañana.. fatal!", escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X en el reconocimiento a la prensa antes de que se dispute el segundo duelo para ambas selecciones en las actuales Clasificatorias.

En este potrero chileno jugará la @FCFSeleccionCol mañana.. fatal! pic.twitter.com/amGTCv91Jo — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 11, 2023

Después de varios avisos y reclamos por el estado del terreno de juego, una comisión de la Federación Colombiana de Fútbol realizará una inspección en Macul y de resultar negativo, pondrían un reclamo ante la FIFA que le podría traer algún costo a la ANFP.

¿Cuándo es el partido entre Chile y Colombia?

Chile y Colombia se medirán este martes 12 de septiembre a partir de las 21:30 horas. Será el cuarto partido de la jornada después de Bolivia v/s Argentina (17:00), Ecuador v/s Uruguay (18:00) y Venezuela v/s Paraguay (19:00). Perú v/s Brasil (23:00) cerarán la segunda fecha de las Clasificatorias.