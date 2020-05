Los hinchas albos reaccionaron a la noticia que podría remecer al fútbol chileno.

Un bomba de aquellas se pudo leer este miércoles en las redes sociales. Y es que según informaron en España, Claudio Bravo tendría avanzadas conversaciones para regresar al Cacique.

TodoFichajes, sitio especializado en transferencias de fútbol, dio a conocer que los albos ya tendría casi listas las negociaciones con el portero nacional, y que su representante, Cristian Ogalde, es quien está llevando a cabo las tratativas.

"Según la información que manejamos en TodoFichajes, el agente del jugador tiene muy avanzadas las negociaciones con Colo Colo para retornar a su club de origen", aseguró la publicación.

"El ex del Barca ya ha dado el OK para el cierre de la operación y podría anunciarse en los próximos días", agregó.

Cabe recordar que Bravo finaliza contrato con el Manchester City en junio próximo, continúa sonando en el New York City de la MLS, que es propiedad de los mismos dueños del elenco inglés. Los hinchas del Popular no creyeron mucho en la noticia y se manifestaron vía twitter al respecto:

Igual no tenemos ni técnico y jugadores y estamos pensando en Claudio Bravo. El refuerzo estrella volvio a Argentina, además llego el Covid19 al monumental. 😒 No me comprare lo de Bravo no lo haré 😅