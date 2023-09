En España alucinan con el nivel de Claudio Bravo en el Betis

El Betis de Manuel Pellegrini sumó un nuevo empate al igualar 1-1 con Granada por la Liga de España, el club tuvo como figura al portero chileno Claudio Bravo.

El formado en Colo Colo tuvo varias atajadas para salvar al conjunto andaluz de la derrota, es por eso que la prensa española volvió a alabarlo.

Es así como Estadio Deportivo le puso nota 7 y aseguró que "salvó al equipo en el primer tiempo, con buenas intervenciones ante Ignasi Miquel y Antonio Puertas, y en las postrimerías, sobre todo con una gran atajada a mano cambiado a disparo de Callejón. Siempre en su sitio, volvió a ser decisivo".

El Desmarque lo calificó con un 6 y contó que "firmó varias intervenciones de mérito en las que demostró reflejos y fue clave para que su equipo mantuviera un punto. Seguridad en sus acciones".

Mientras que Mundo Deportivo comentó que "a la postre serían los locales quienes más insistieron y mayor número de oportunidades generaron, hasta el punto de hacer al meta visitante Claudio Bravo, junto al debutante Assane Diao, el mejor jugador de su equipo, lo que dice muy poco de un aspirante a Europa que visitaba al vicecolista".

Los medios hispanos críticaron al técnico Manuel Pellegrini. En ese sentido, El Desmarque publicó: "Es verdad que su apuesta por Assane Diao le dio resultado, menos por ejemplo colocar a Ayoze como delantero centro. Mala racha de resultados y la sensación de que el Betis tiene demasiados altibajos".

Por su lado, el Diario de Sevilla sostuvo que "El Betis de Pellegrini ya no gana lo que solía ganar. Un magro empate, de sabor ciertamente amargo, se trae de su cercana excursión a Granada, lo que lo atornilla en la mitad de la tabla después de haber sumado dos de los últimos nueve puntos en juego, cinco de los últimos quince (...) No carbura el Betis ahora mismo. No resuelve Pellegrini la ecuación, muy condicionado por esa fragilidad atrás que se está haciendo crónica".