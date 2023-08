En Colo Colo tomaron una tajante determinación sobre Darío Lezcano

Darío Lezcano quiere salir de Macul, el futbolista lo manifestó el sábado tras el triunfo de Colo Colo ante Huachipato: “No todavía, pero ayer hablé con (Daniel) Morón y con el profe. Me quiero ir, el profe me dijo que no me va a tener en cuenta, entonces estamos viendo. Como es hoy el partido, creo que mañana (llegará la respuesta)”, dijo el guaraní sobre su posible salida de Chile.

El presidente de Emelec, José Pileggi conversó con Radio Agricultura y se refirió al interés que tiene el conjunto ecuatoriano en Lezcano:

“La gente de la secretaría técnica estaba hablando con el representante del jugador. Es un tema que es evaluado por parte de la secretaría”, partió señalando Pileggi.

“Tiene que resolverse entre hoy y mañana, más no puede pasar”, adelantó en su diálogo con Radio Agricultura.

Darío Lezcano se queda en Colo Colo

De acuerdo a información de Al Aire Libre en Cooperativa: "el directorio de la sociedad anónima que rige los destinos del elenco popular decidió que Lezcano permanezca en el club y así respaldar la determinación de Gustavo Quinteros", informaron desde el medio antes citado.