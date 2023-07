En Colo Colo sacan la voz por un posible regreso de Arturo Vidal

Alfredo Stöhwing se refirió a las declaraciones de Arturo Vidal durante la presentación de Pablo Parra en el Estadio Monumental, el empresario no se vio muy convencido con la idea de ver al King nuevamente con la camiseta del Cacique.

“Las puertas están siempre abiertas para nuestros ídolos y los que se han formado y la tremenda trayectoria que han tenido. Es un tema a analizar, ver los puntos de encuentro, ver en qué etapa de su carrera están, sus aspiraciones, ver el momento nuestro y siempre influyen muchas variables“, dijo Stöhwing.

Luego, el timonel de los albos sentenció que “no es algo automático y hay que encontrar la coyuntura y las expectativas del jugador y ver también nuestras aspiraciones y analizar los distintos aspectos como lo económico, deportivo y financiero”.

Para cerrar, dijo que: “en otras oportunidades lo he mencionado. Siempre van a estar las puertas abiertas para todos nuestros jugadores que han nacido y crecido en la institución. En algún momento se llegará a los puntos de encuentro”.

Debate en ESPN por el King

Pato Yáñez: "Lo que tiene que hacer Arturo Vidal es llamar y decir “estoy disponible, ya cerré mi círculo en el extranjero”.

Barticciotto: "Tiene que ser al revés, ¿Por qué tiene que llamar él?, ¿Cómo se va a ofrecer él? Ni el representante tampoco.

Yáñez: Vidal no puede llegar acá a Colo Colo y cobrar 80 o 70 palos, pues compadre, ¿De a dónde? Él tiene que llegar con un sueldo que le pueda pagar la institución.

Barticciotto: ¿Por qué no?

Yáñez: "Porque él no viene a sangrar a la institución, él no viene a ganar dinero de la institución. Se le pagará un sueldo que se pueda pagar. Que no sea el tema económico el retorno de Vidal, están equivocados".