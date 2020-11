Debido a la expulsión de Gustavo Quinteros, el encargado de enfrentar los medios fue su ayudante, Walter Lemma.

“Es claro que no jugamos bien, el profesor Gustavo planteó un partido donde no se dieron las cosas como buscábamos, no se jugó bien. Hubo situaciones también que nos han perjudicado en el juego, principalmente no haber podido desplegar nuestro juego y también decisiones donde el arbitraje no fue asertivo. Eso también influye en el ánimo de los jugadores, pero no en el planteamiento de nuestro equipo”, comenzó diciendo.

“Palestino jugó notablemente mejor que nosotros. Quedamos largos y anchos ante un equipo que juega bien y tiene buen pie, se nos complicó cortar esos circuitos de juego. No era lo que buscábamos, queríamos un equipo más corto, atacar por los lugares donde el rival dejaba ventajas y no lo hicimos”, agregó sobre el mal juego de los albos.

También hizo un reclamo por el penal que Miguel Pinto: “Hay varias interpretaciones. Creemos que es penal a Valencia y el árbitro no se toma el tiempo de ir a revisar una herramienta tan importante como el VAR para sacar conclusiones y luego decidir. Por otro lado, el penal en contra nuestra creemos que no era, el jugador levanta la pierna antes de chocar con Miguel (Pinto). La pelota estaba muy arriba, se debió interpretar como falta del delantero al levantar tanto la primera. Después Miguel lo pudo tocar, pero debió retrotraer y ahí tenía la herramienta esta, el VAR que es tan importante y puede ayudar muchísimo. Pudo hacerlo como cuando lo hizo para una jugada a favor para Palestino”, profundizó.