En Colo Colo barren el piso con Francisco Gilabert

Francisco Gilabert no le cobró un penal claro al Cacique, Daniel Morón no se guardó nada y criticó duramente al árbitro del partido entre Albos y Cruzados por Copa Chile.

"Ya no se puede hacer nada, esto ya pasó ya. Lamentablemente tenemos un episodio más con Gilabert y es inentendible”, afirmó el gerente deportivo de Blanco y Negro.

En ese sentido, el ex golero declaró que: “si ustedes me hablan de una jugada interpretativa, que pudo haber sido o no pudo haber sido, con algunas dudas, les creo. Pero aquí no hay duda de nada. Fue un penal clarísimo”.

Para finalizar pidió VAR para estas instancias: “son instancias finales de la Copa Chile, partidos determinante. Es injusto que por estas cosas algún equipo se vea perjudicado por estos cobros, pero bueno, las reglas estaban de antes y no queda otra que aceptar los errores”.

La revancha entre albos y cruzados está programada para este domingo 20 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

En la UC defendieron al árbitro

El entrenador de la Católica habló en conferencia de prensa después del empate sin goles de su escuadra ante Colo Colo, en un compromiso que fue válido por la final ida de la Zona Centro Norte de Copa Chile.

Nicolás Núñez aseguró que: "Gilabert es un árbitro de los muy buenos del país. Uno puede dialogar, es tranquilo en su manejo, no tiene esa prepotencia que criticamos de su lado. Se puede equivocar y lo acepto”.

Además aseguró que: “Tendría que haber VAR, independiente si hay penal a favor o en contra. Eso debería estar instalado en la Copa, es algo que debemos mejorar en el torneo”.