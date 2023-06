En Brasil jubilan a Arturo Vidal: "hoy en día es un inútil"

Vidal dejó la escoba en Brasil tras sus declaraciones cuando pisó suelo nacional para ser parte de los amistosos de la Roja en junio y anunció que no seguirá en Flamengo, el periodista Renato Maurício Prado aprovechó la situación en UOL News Esporte para destrozar al formado en Colo-Colo.

“Si yo fuera Flamengo, negociaba enseguida y lo soltaba a mitad de año, porque hoy en día es un inútil“, sostuvo el comunicador.

El reportero no tuvo buenas palabras para el ex futbolista del INter de Milán, Prado definió que Arturo Vidal de la peor forma: “es un inútil alborotador, que da vueltas y movimientos en entrevistas diciendo que debería estar jugando”.

Pero, no se quedó ahí, ya que su discurso subió de tono: “Es un fantasma de la leyenda que fue, ya no juega nada. La mejor noticia sería que Vidal regrese de Chile y pida que Flamengo lo libere para jugar en Colo-Colo, pero no lo hará“, sostuvo el comunicador sobre su posible regreso al Cacique.

Vidal ya se encuentra en Chile para disputar el próximo amistoso de la Roja.

En esa misma línea, el periodista brasileño aseguró que “hoy en día, el mayor objetivo de Vidal es estar en equipos ganadores para aumentar su récord de títulos. No tiene más que aportar”.

Berizzo defendió a Vidal

“Su futuro lo resolverá él mucho mejor que con mis consejos. Es un futbolista de nivel, de una jerarquía extraordinaria. Está vigente. Para nosotros es importante en ese proceso de compartir con los jóvenes de que encuentren la experiencia que necesitan y que su experiencia los contagie. Contamos con él en este proceso”, expuso el DT de Chile sobre el bajo nivel del King en Brasil. .