En Brasil afirmaron que Colo Colo se contactó con ex delantero de Unión Española

Colo Colo continúa en la búsqueda de un centrodelantero para reforzar el equipo, y un ex hispano apareció en la lista de nombres.

En Colo Colo siguen trabajando para no volver a repetir la dura temporada 2020, donde pelearon hasta la última fecha para no descender. En dicha ocasión, el equipo de Gustavo Quinteros se salvó tras derrotar por 1-0 a Universidad de Concepción, y este 2021 no quieren volver a pasar por lo mismo.

Por eso, en Macul ya han sumado cinco refuerzos de cara al objetivo principal planteado por Quinteros: ser campeones. Así, ya se sumaron Miiko Albornoz, Martín Rodríguez, Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz. A la espera de que Leonardo Gil finalice su cuarentena para sumarse a los entrenamientos.

Pese a que la mayoría de los arribos son atacantes, al entrenador argentino-boliviano sigue teniendo un gran dolor de cabeza. Se trata del puesto de centrodelantero, que después de una serie de nombres aún no logran concretar ninguna negociación.

Ante eso, desde el fútbol brasileño surgió un nuevo nombre para la extensa lista de candidatos, e incluso ya se contactaron con él desde la Ruca. El futbolista es un jugador que ya tuvo pasos por nuestro país, defendiendo la camiseta de Unión Española.

Así lo reconoció el medio Bolavip, que informó que desde la directiva de Blanco y Negro ya se contactaron con el argentino Diego Churín. El ex atacante hispano, que estuvo en Independencia entre 2016 y 2017, actualmente defendiende la camiseta de Gremio de Porto Alegre.

"Colo Colo entró en contacto con el delantero para conocer los valores", señaló el citado medio. Cabe destacar que actualmente el ariete trasandino no es titular en el cuadro que dirige el técnico Renato Gaúcho, por lo que podrían dejarlo pasar.

Finalmente, es necesario mencionar que Gustavo Quinteros no solo sufre con la posición de delantero. Esto debido a que también está buscando un defensor central, y cuando encuentre a los elegidos para cada posición dará por cerrado el plantel para luchar por el Campeonato Nacional 2021.