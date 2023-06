Luego de los violentos incidentes registrados en Buenos Aires entre hinchas de Colo Colo y Boca Juniors, desde las autoridades trasandinas pusieron el grito en el cielo y tomaron una drástica decisión en contra de los hinchas albos. El Comité de Seguridad en el Fútbol de la capital federal se comunicó con la Conmebol.

“Con el objetivo de preservar la integridad física y patrimonial de las personas antes, durante y después de los eventos futbolísticos, así como de establecer las medidas de seguridad necesarias para prevenir acciones violentas durante la realización de eventos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó la organización a través de un comunicado.

Además de eso, la declaración pública asevera que llegaron a Buenos Aires mil personas sin la entrada para ingresar a La Bombonera.

“La prohibición de acceso a los estadios de la Ciudad de Buenos Aires para los seguidores de Colo Colo está respaldada por la Ley 5.847 del Régimen Integral para Eventos Futbolísticos de la Ciudad”, aclaró tras los más de 60 detenidos.

El presidente de Blanco y Negro sacó la voz tras llegar a Chile: "No he podido ver imágenes, pero supe que hubo problemas. Es una lástima y eso no debe ocurrir. Ya veremos qué sucederá con un diagnóstico más preciso de lo sucedido".

"Había cierto temor, lo había dicho en la tarde de ayer. Hubo mucha gente que vino sin entradas, pero no tenemos nada que hacer como club en ese sentido. Uno no tiene control sobre eso, cada uno es libre de viajar y se sabe de antemano cuántos son los boletos que se van a contar", agregó.

Finalmente, Alfredo Stöhwing insistió en que "Es una alegría llegar a la última fecha dependiendo de nosotros y jugando de local. Y esta vez, aparentemente, con público completo, que es una gran ventaja", cerró.

