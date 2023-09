Empujó a un árbitro en Argentina: el escándalo de un ex técnico de la UC

Julio César Falcioni fue proagonista en Argentina de uno de los hechos más insólitos del último tiempo en el fútbol argentino. El técnico que dirigió a la Universidad Católica en el 2014 antes de que arribara Mario Salas a la precordillera empujó al árbitro que dirigió en la sexta fecha a Banfield ante Barracas Central.

El ex adiestrador de Boca Juniors de Argentina insitió al final del partido por un penal que no sancionó el juez Ariel Penel. Rodeado por sus asitentes fue en busca del réferi que se mostró estoico ante los emates del "Emperador", pero no aguantó los reclamos y decidió mostrar la tarjeta roja al técnico del "Taladro" que sufrió su segunda derrota consecutiva.

Julio César Falcioni no quedó nada de contento con la expulsión que recibió y no encontró nada mejor que arremeter contra el árbitro y propinarle un empujón que desató la molestia de los comentaristas del duelo de la Liga Profesional Argentina: "más allá de la calentura, un hombre de experiencia como Julio (Falcioni) no puede caer en eso. Puede reclamar pero siempre con cierto temple, no puede ir y empujar al árbitro", comentaron en ESPN.

¡Mira el momento en que Julio César Falcioni empujó a un árbitro acá!

¿Cuántas fechas arriesga Julio César Falcioni en Argentina?

El técnico de Banfield no pudo con la ofuscación que le provocó la expulsión y la decisión del árbitro de no cobrar un penal en favor del "Taladro" que le habría evitado la segunda derrota en línea. Según informan medios argentinos la sanción puede abarcar entre tres y ocho fechas.