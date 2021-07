Emocionante abrazo antre Messi y Neymar se tomó las redes sociales

Emocionante hasta las lágrimas, asi fue el encuentro de los dos astros del fútbol mundal tras el triunfo trasandino por la cuenta mínima en el Maracaná.

En medio de la felicidad por la conquista de su primer título con la Selección mayor, el jugador del Barcelona tuvo el gesto de dirigirse hacia un apenado Neymar para darle ánimo pese a la derrota del "Scratch", que intentó sin éxito revalidar el título alcanzado hace dos años en el mismo escenario.

Con sus compañeros saltando y cantando al costado, Messi abrazó a su excompañero en el equipo Culé y lo arengó a levantarse de la derrota que le impidió al paulista ganar su primera Copa América ya que estuvo ausente en la edición de 2019.

"Ney" tuvo un partido por debajo de su potencial y perdió el segundo partido decisivo en el que tuvo enfrente a Messi. El anterior había sido la final del Mundial de Clubes de la FIFA que Barcelona le ganó a Santos de Brasil (4-0) en 2011.

"Este señor es un monstruo. Al que no le gusta Neymar no le gusta el fútbol. Neymar es el fútbol. Mirá que lo cagaron a patadas, y cómo aceptó la derrota. Primero lloró, y después fue saludando... ese abrazo con Messi. No podés no querer a Neymar". Grande, Varsky. pic.twitter.com/zF9li5lGYl