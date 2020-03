El ex jugador de Universidad de Chile hizo una fuerte autocrítica sobre el desarrollo de su carrera como futbolista.

Emilio Hernández no pudo brillar en el balompié criollo, una serie de temporadas irregulares en Chile y el extranjero son parte del resumen de su carrera.

Sin embargo, su figura siempre será relacionada con los azules, club donde debutó y generó mucho afecto de la hinchada del Bulla, hasta antes de su partida a Colo Colo.

En conversación con LUN, el ex volante aseguró que en su segundo paso por la "U", no logró quedarse con nada del exentrenador Jorge Sampaoli. “Sé que muchos lo recuerdan por lo que consiguió, pero a mí no me quedó nada del ‘pelao’. Igual en esa época en la U me di cuenta que solamente quería pasarlo bien. Recuerdo que muchos se quedaban entrenando y yo me iba para la casa”.

Igualmente, fue autocrítico en confesar que de haber entrenado más, podría haber llegado más lejos. “Nunca quise perfeccionarme. Apelaba a mis condiciones y me conformaba con eso. Marcelo Bielsa siempre me dijo que yo pude romperla en Europa”.

Los hinchas de la "U" reaccionaron en las redes:

Emilio Hernández ya era medio muerto, este día terminó de morir, hoy es nadie, nadie recordara su paso por algún club. pic.twitter.com/vlhQvfIOtv — Hanamirko Vescuragi (@smirko13) March 27, 2020

"Emilio Hernandez quedó muy resentido. El peor enemigo que tuvo fue el mismo, que en su vuelta a la U fué muy limitado y su personalidad lo traicionó. Ya saben como terminó su historia, era muy querido en la U"....

"Bravo, Vidal, Aranguiz, Díaz, Vargas y Alexis. Admiran a Sampaoli. Emilio Hernández no le gusta. El Chiste se cuenta sólo".

"Otro jugador talentoso con mala azotea para el largo historial de nuestro balompie".