Emiliano Vecchio recordó el día que “mató” a su hermano para ir a su matrimonio

El volante argentino, Emiliano Vecchio, volvió a recordar una curiosa anécdota de su paso por el fútbol chileno, específicamente en el año 2012 cuando militaba en las filas de la Unión Española y bajo la dirección del entrenador y exfigura de “La Roja”, José Luis “Coto” Sierra.

El momento fue recordado por el propio Vecchio en entrevista con el canal TyC Sports cuando fue consultado por la historia: “¿Qué hay de cierto que fingiste la muerte de un hermano?”, le preguntaron.

“Esa fue bravísima. Organizo el casamiento, no tenía un centavo. Me prestaron la plata. Pago el casamiento. Tarjeta y todo. 160 personas. Me la jugué toda, pagada como en cinco años. El técnico me dijo que en esa fecha yo no me podía ir porque teníamos un partido complicado. En Unión Española, con el Coto Sierra, mi papá”, partió el relato.

“La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. No tuve mejor idea que decir que se había muerto mi hermano más grande; Jesús, lo maté. Era como más creíble. Pero me descubrieron y me dejaron en castigo como un mes y medio o dos meses”, puntualizó el volante.

“Me dice mi hermano, ‘pero hijo de puta, cómo me vas a matar a mi’. Yo le digo cómo te llamás vos. ‘Jesús’. Bueno, resucitaste a los tres días”, cerró entre risas.

