Emiliano Astorga se lanzó con todo en contra de Colo-Colo

Emiliano Astorga, actual entrenador de Santiago Wanderers no está de acuerdo con la reprogramación del duelo ante Colo-Colo, el DT aseveró que los están perjudicando, para así beneficiar a los albos con la medida adoptada por la ANFP.

"No estoy muy contento, porque las fechas hay que respetarlas, independiente de lo que haya pasado. Ellos cometieron una falta en ese sentido porque están contagiados y se tuvo que suspender la fecha entonces, o sea, encima ahora nos tiran el partido el día sábado y el partido contra Curicó lo jugamos el día martes, prácticamente tenemos menos descanso que ellos", dijo de entrada el estratega.

"Lo que sentimos nosotros, yo en particular, es que nos están perjudicando a nosotros. Primero, no se juega en el día que corresponde; segundo, esperan a Colo Colo que hagan la cuarentena y le dan días para que se recupere y puedan entrenar; le buscan el día ideal para ellos y al final nos perjudican a nosotros por el hecho de que no vamos a tener recuperación", agregó.

"La verdad que no siento esa presión en el equipo, porque se ha conversado mucho eso en el plantel y el compromiso de ellos es hacer lo posible para cambiar la situación. Hemos tenido situaciones de lesiones de jugadores y tener que recurrir a jóvenes, ellos ha respondido, pero es una situación difícil que tenemos que asumir y vivir como jugadores y técnicos", cerró.

📆 Colo-Colo vs @swanderers: sábado 06 de nov. a las 18hrs.



Si compraron o canjearon entrada para el martes, podrán utilizar el mismo Ticket para este sábado. Quienes no puedan asistir en esta nueva fecha podrán exigir la devolución de su dinero.#VamosColoColo 🤟🏼⚪️⚫️ pic.twitter.com/cbtq1FpHkY — Colo-Colo (@ColoColo) November 1, 2021

