Emiliano Astorga y la derrota de Cobreloa ante Copiapó: "Merecíamos subir"

En Calama tenían la fiesta armada para decir presente en la Primera División la próxima temporada, pero se encontró con un Deportes Copiapó que estuvo inspirado y lo derrotó por 5-0 y lo dejó sin la chance de subir.

“Quiero pedirle perdón a la hinchada. Ellos nos acompañaron y nos respaldaron. Nosotros estábamos esperanzados, hicimos un torneo muy bueno, pero en el último partido cometimos todos los errores que no habíamos tenido en el Campeonato. La expulsión fue lapidaria. Copiapó es un equipo muy fuerte y lo sabíamos”, declaró el DT loíno.

Además reclamó por el formato para ascender: “Sacamos 16 puntos de diferencia con el tercero, duele no haber ascendido de inmediato. Magallanes hizo una gran temporada, pero nosotros también y merecíamos subir. El formato perjudica al equipo que sale segundo, ya que debemos esperar”.

En el cierre, Astorga se refirió a su futuro en Cobreloa: “Mi continuidad es algo que debo evaluar en frío. Tengo que conversar con los dirigentes, para saber qué es lo que quieren, hay muchas cosas que hablar. Si los directivos no quieren que siga, habrá que verlo. Me queda un año de contrato, pero no sé qué esperan ellos de nosotros”, remató.