Emiliano Astorga explotó con todo en contra de Reinaldo Sánchez

Emiliano Astorga habló tras el descenso consumado de los Caturros, el ahora ex estratega wanderino conversó en extenso con La Estrella, donde entregó detalles de cómo se gestó su salida. "Es lo que quería el nuevo presidente, ir pensando en 2022, sabiendo que el club estaba casi descendido".

"Lo venían pensando desde hace varias semanas, por eso también se produce mi salida, porque yo siempre puse al equipo más fuerte que teníamos, pensando siempre en la opción de salvarnos",

"No quise que me impusieran cosas, ni que me impusieran qué futbolistas debían jugar, para algo está el técnico, que es el que debe determinar el equipo. Yo busqué siempre armar la oncena más fuerte para sumar puntos, así que no acepté eso, y por eso se da mi salida", explicó.

Emiliano Astorga contradijo las versiones de la dirigencia:

"No sé cuál es la opinión de la dirigencia, igualmente yo no vi nada malo en la interna del equipo", aclaró.

Astorga aseguró que "le tengo un cariño muy grande al club, me ha dado mucho y siempre voy a estar disponible, porque los llevo dentro de mi corazón".

"Estoy muy contento y orgulloso por todo el cariño que siempre me ha mostrado la hinchada", concluyó.

