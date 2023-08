El uruguayo Alan Saldivia le declara su amor a Colo Colo

Alan Saldivia estuvo presente en conferencia de prensa, el defensor charrúa analizó su presente en el Cacique.

“Colo Colo terminó de formarme así que no tiene que pagar en ese sentido. Ahora renovaré con Colo Colo así que me quedaré por varios años acá”, comenzó explicando a los medios presentes.

El charrúa en su llegada firmó un contrato hasta la temporada 2026, pero como juvenil, ahora es titular indiscutido en el equipo de Gustavo Quinteros.

“Para mí es algo único esto. Desde que llegué acá siempre supe que iba a ser muy difícil jugar en Colo Colo porque es Colo Colo y es un club que tiene muy buenos jugadores, pero me tocó pelearla y ahora no quiero soltar la titularidad”, reveló.

Además, adelantó que renovará en Macul: "Este club me terminó de formar asi que no deben pagar por los derechos de formación. Renovaré con Colo Colo asi que me quedaré por varios años. Desde que llegué siempre supe que iba a ser difícil jugar; me tocó pelearla. Se me dio la oportunidad y no quise soltarla más".

"En una entrevista dije que no pensaba en eso (salir a Europa). Recién empecé a jugar y siento que todavía quedan cosas por lograr acá. Quiero estar enfocado, recién empecé a jugar y mis ganas de estar aquí son muchas", añadió Saldivia.

Por otro lado, Saldivia fue consultado por la posibilidad se nominado por Uruguay: "Con Marcelo Bielsa uno dice 'uy, qué difícil, que ilusión estar ahí'. Ojalá que se pueda dar en algún momento, sería algo muy bonito en mi carrera", cerró Alan.