El tremendo gesto de Lucas Passerini con hospital de Argentina

El delantero trasandino donó dinero para equipar la sala de monitoreo de la unidad de terapia intensiva del recinto de Esquel, Argentina.

Durante el pasado fin de semana salió a la luz en la prensa mexicana un solidario gesto que realizó el delantero argentino del Cruz Azul, Lucas Passerini, con un hospital localizado en Argentina.

Según informó Récord de México, el ex goleador de Palestino habría efectuado una donación de un poco más de tres mil dólares a la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel, Argentina, para equipar la sala de monitoreo de la unidad de terapia intensiva del recinto.

El citado medio complemento que con su aporte el recinto hospitalario llegó a la suma de 16 mil dólares, cifra bastante buena para poder cumplir con el objetivo de mejorar el equipamiento del recinto de salud trasandino.

Sin embargo, esta acción fue efectuada sin informarle a nadie, ni siquiera a su pareja, Lucila Vit, quien fue la encargada de masificar la información a través de las redes sociales y dio a conocer que ella se enteró por los medios de esta situación.

"Si bien no me sorprende que lo hayas hecho, un ejemplo a seguir. Ni a mí me lo contó; eso demuestra lo grande que sos", destacó la modelo trasandina.