El terrible comentario lo lanzó el ex futbolista de la roja de todos, cabe recordar que Chile enfrentará a la selección de Ecuador el próximo domingo. Yáñez pidió que no lo “agranden” demasiado y lo comparó con una “avioneta de los años 30’”.

Esta situación inició porque el conductor Francisco Sagredo propuso un esquema de dos líneas de cuatro para defender, con el objetivo de reforzar las bandas y detener el ataque ecuatoriano. De hecho, los calificó como “unos jets en los costados”.

“Yo no me burlo de Ecuador, pero me lo están agrandando de una manera. ¿Cómo una avioneta (Chile) le va a ganar a los súper jets? Me están hablando de una súper potencia y cómo le vamos a ir a empatar, de qué forma le vamos a ir a empatar”, agregó.

“Yo no trato de acomodar el discurso de acuerdo con el resultado o lo que viene, pero yo siento que esta selección es competitiva y debe ir a jugar los partidos, tomando algunos recaudos, pero jugando el partido. Yo no sé si estos futbolistas sienten jugar defensivamente”, sentenció.

PROGRAMACIÓN:

Lunes 6 de septiembre

11:00 | Cobresal vs Ñublense | Estadio El Cobre

| Estadio El Cobre 20:00 | Universidad de Chile vs Deportes La Serena | Estadio El Teniente

Martes 7 de septiembre

15:00 | Deportes Melipilla vs Unión Española | Estadio Municipal La Pintana

| Estadio Municipal La Pintana 17:30 | Deportes Antofagasta vs Curicó Unido | Estadio Calvo y Bascuñán

| Estadio Calvo y Bascuñán 20:00 | Universidad Católica vs Audax Italiano | Estadio San Carlos de Apoquindo

Miércoles 8 de septiembre

15:30 | Unión La Calera vs Santiago Wanderers | Estadio Nicolás Chahuán

| Estadio Nicolás Chahuán 18:00 | O’Higgins vs Colo Colo | Estadio El Teniente

| Estadio El Teniente 20:30 | Everton vs Palestino | Estadio Sausalito