El terrible historial de violencia de Diego Poyet en la UC

El hijo del director técnico de Universidad Católica, Diego Poyet, ya le ha dado varios problemas al equipo y su historial no gusta para nada.

Diego Poyet, asistente de su padre, Gustavo, que es técnico de la Universidad Católica, no ha pasado desapercibido desde su llegada al club. El hijo del estratega charrúa tiene un terrible historial de polémicas en el elenco precordillerano, y muchas veces ha perjudicado al equipo.

Según revelaron desde ESPN Chile, el ex jugador de Godoy Cruz tuvo un polémico episodio tras una pelea con Edson Puch. Situación que estuvo a punto de llegar a los golpes, teniendo que ser separados por el plantel.

Y la historia del menor de los Poyet en San Carlos de Apoquindo no comenzó para nada bien. En un nervioso partido de debut en el torneo local, los “Cruzados” apenas consiguieron imponerse por 1-0 ante Ñublense en Chillán, y Diego igual fue protagonista.

"Hubo una patada voladora a un jugador nuestro y como se iba directo al arco, no se tiró. Intentó seguir y le robaron la pelota. En el minuto 90, íbamos ganando 1-0. Y de ese balón nos tiran al área y casi nos hacen gol. Escucha, dije sinvergüenza, no dije nada grosero. Pero bueno, me tienen ahí. No podré hablar más porque como respire un poco me van a echar también", fueron sus palabras.

Pero eso no es todo, ya que una acusación de discriminación por parte del “Clan Poyet” amargó el duelo entre Unión Española y la UC en Santa Laura. Donde los charrúas se quejaron de ser víctimas de xenofobia por el árbitro asistente. Y Diego otra vez se fue expulsado por no controlarse.

“La expulsión de mi hijo (Diego Poyet, asistente técnico)… Creo que soy muy de sentido común y si hay algo que no me gusta, prefiero decirlas. Creo que el árbitro lineal tiene que tener un poco de cuidado. Hubo un poquito de discriminación ante nosotros”, disparó Gustavo tras finalizar el partido.

Otra “salida de cadena” la vivió en Copa Libertadores. Esto porque le escondió la pelota a Andrés D’Alessandro de Nacional de Montevideo para ganar tiempo. Junto con eso intentó buscarle el descontrol, pero finalmente solo fue él quien se fue expulsado.

"No me pueden decir que quise echar a alguien. Me comí yo la roja y siguió todo igual. Me tengo que tranquilizar, es la segunda vez que me echan", explicó en aquella situación.

También fue protagonista en el Clásico Universitario, donde nuevamente dejó ver sus problemas de ira. Esto porque decidió saltar la reja del Estadio El Teniente para reclamar fervientemente los cobros en contra de su equipo. Para su suerte nadie lo vio, y por eso no fue descrito en el informe arbitral.

Finalmente asoman ahora los cruces que informaron que tuvo con Edson Puch y Fernando Zampedri. Con el primero tuvo que ser separado por los compañeros, y en el segundo se describe una discusión.