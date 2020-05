El delantero de Colo Colo y su expareja, Betzie López mostraron la gran pena que cargan, ya que su hijo Maximiliano padece epilepsia refractaria, tras sufrir una hipoxia prenatal.

El jugador Albo abrió las puertas de su casa y mostró un calvario que vive en secreto:

"Esto de mi hijo no todos saben, saben cercanos, amigos. Tengo que hacerlo, no es algo de un capricho, es algo de injusticia", comentó a Canal 13.

Todo pasó durante el duelo entre Barnechea y Antofagasta en el estadio San Carlos de Apoquindo: "Hice un gol, le dediqué mi gol, sabía que mientras yo jugaba él nacía. Terminó mi partido, agarré el teléfono y no me habló nadie".

Bolados y López demandaron por negligencia a la Clínica Antofagasta: "Tuvo una hipoxia, una asfixia prenatal grave. Fue tanto el daño neurológico, que es como que está muerto en vida", dijo su mamá.

"Lo vi chiquitito en una incubadora, con mínimo 20 cables en el cuerpo, lo que más me costó fue entrenar al otro día. El dolor no te deja escuchar o sentirte bien. Estaba mal, mal. Siempre quise pensar que él estaba bien, sé que él no está bien, siempre quise vivir en esa burbuja, pero no está bien", expresó Bolados.