El tenso momento de Mauricio Pellegrino con un periodista

Universidad de Chile no está teniendo una de sus mejores temporadas. Actualmente, el equipo se ubica en la novena posición, quedando fuera de la zona de copas internacionales. Esto ha generado diversas críticas en la institución, donde uno de los principales apuntados por los hinchas por esta situación, es el director técnico Mauricio Pellegrino.

Las diversas y repetidas críticas hacia el estratega, también han hecho pensar que es muy posible que no sea renovado por Universidad de Chile a fin de temporada. Esto además tomó mayor fuerza luego de las declaraciones realizadas por el mismo Mauricio Pellegrino, donde señaló que no ha tenido conversaciones al respecto.

Además de todas estas dificultades, un nuevo problema se suma a la lista del entrenador, esto luego que tuviera un acalorado encuentro con un periodista durante una conferencia de prensa. El momento se dio específicamente con el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz por una consulta realizada sobre la convocatoria de Daniel Retamal.

La pregunta en cuestión realizada por el comunicador fue la siguiente: "¿No le genera conflicto con la Proyección que está jugando una semifinal, el hecho de sacar a un jugador importante (Daniel Retamal), porque debe ser de los más importantes en la defensa que debe jugar las semifinales?", algo que no le gustó al estratega azul.

En respuesta a la pregunta anterior, Mauricio Pellegrino señaló que, "Me parece una pregunta muy mala leche, le digo la verdad, de muy mal sentido. Si uno entiende que tu compañero me dice hace cuanto que no jugamos una competencia internacional, que nos estamos jugando y tu me dices que estamos convocando un jugador y le hago daño a un equipo filial, me parece una pregunta muy mala madera".