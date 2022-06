El tenso cruce entre Fernando Solabarrieta y Barticciotto

El periodista asegura que la Generación Dorada debe darle espacio a los juveniles para encontrar el esperado "recambio" en la Roja de todos.

"Alexis jugó 9 partidos de titular en el año, Barti, saquémonos la venda de los ojos”.

De esta manera, Fernando Solabarrieta cuestionó la futura nominación de Alexis Sánchez en la Roja. Tras la caída de la selección chilena ante Corea, el periodista deportivo protagonizó un tenso debate con Marcelo Barticciotto, a propósito del rol que jugará la “Generación Dorada” en la era Berizzo.

“Está jugando en uno de los mejores equipos del mundo”, le recordó el campeón de la Copa Libertadores 1991, dando inicio al polémico momento en ESPN.

Fernando Solabarrieta: ¿El Inter de Milán? No fue ni campeón de Italia”.

Marcelo Barticciotto: ¿No es uno de los mejores equipos del mundo?”.

Fernando Solabarrieta: No, no está ni cerca.

Marcelo Barticciotto: La institución, no me digas cómo juega.

Fernando Solabarrieta: Bueno, la institución... Cobreloa es una gran institución y mira donde está.

Marcelo Barticciotto: Estamos hablando de uno de los 10 equipos más grande del mundo. El Inter.

Fernando Solabarrieta: No entra. Pero convengamos que en ese equipo que puede llegar a estar entre los 10 más grande de Europa, no juega Alexis. Alexis no juega.

Marcelo Barticciotto: Juega de suplente y cada vez que entra anduvo bien.

Fernando Solabarrieta: En Italia lo quieren sacar.

Marcelo Barticciotto: ¿Vos quieres poner a un chico de la liga chilena que, supuestamente, es titular, por encima de Alexis que juega en el Inter, pero de suplente?”.

Fernando Solabarrieta: Es que no me sirve, porque Alexis, para el Mundial va a tener 37 años.

Marcelo Barticciotto: Te estoy hablando del presente yo. Del presente próximo.

Fernando Solabarrieta: Por eso te digo que para empezar el proceso te sirven 3 o 4, el resto muchas gracias.