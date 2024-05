¿Lo conseguirá? El técnico nacional que se candidatea para La Roja

La Roja ya se encuentra en la recta final para afrontar lo que será una nueva versión de la Copa América. En ese sentido, el actual director técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, entregó una lista preliminar con varios nombres que finalmente podrían conformar la comitiva de los jugadores que nos representarán en el norte del continente.

Si bien sólo lleva un par de partido al mando de la seleción chilena, Ricardo Gareca se ha ganado la simpatía por parte de los hinchas, ya que más allá de los buenos resultados obtenidos en los amistosos, se ha notado el cambio en la actitud y el juego del combinado nacional, lo que genera gran expectación por parte de la hinchada nacional.

Ahora bien, en un principio, Ricardo Gareca tiene contrato con La Roja hasta el final de las actuales clasificatorias rumbo al Mundial 2026. En caso de clasificar a la próxima cita mundialista, es muy probable que se le extienda el vínculo al director técnico. Pero a pesar de esto, ya hay un entrenador que pone su nombre a disposición para dirigir a la selección chilena.

Este es el caso de Manuel Pellegrini. El ingeniero se encuentra actualmente dirigiendo al Real Betis en España, donde tiene entre sus pupilos a Claudio Bravo, quien lamentablemente no ha podido tener mucha acción. Pero el director técnico nacional señaló que le gustaría dirigir a la selección chilena en un futuro.

Con respecto a la opción de La Roja, Pellegrini señaló que, "igual me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial. Si no lo pude hacer no es porque no haya querido. Por distintos motivos no se juntaron las condiciones. Hubo un momento en que estuvo un gran amigo mío, Arturo Salah y tampoco pude ir con él".