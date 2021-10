“El susto de mi vida”: Nahuel Luján sacó la voz tras sufrir escalofriante lesión

El jugador de la U, Nahuel Luján, se refirió a la durísima lesión que sufrió en el empate 2-2 entre los azules y Deportes Antofagasta en el torneo local.

Un amargo empate vivió la Universidad de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua ante Deportes Antofagasta, que terminó con cinco lesionados: Junior Fernandes, Franco Lobos, Yonathan Andía, Marcelo Cañete y el peor de todos, Nahuel Luján.

Este último debió ser sacado en ambulancia del recinto deportivo, luego de caer con todo el peso sobre su pierna izquierda, provocándose una dolorosa torcedura que desató el pánico en el equipo azul.

Desde Universidad de Chile informaron que la situación médica del delantero azul es un esguince de rodilla y tobillo izquierdo grado II, por lo que deberá tener tres semanas aproximadamente de recuperación.

Por su parte, Nahuel Luján habló sobre la lamentable situación a través de sus historias de Instagram, donde expresó: “Estoy bien gracias a Dios. Decirles que me pegué el susto de mi vida. No tengo palabras de agradecimiento por brindarme tantas buenas energías, les juro que seré fuerte en lo que venga y esto sé que me hará más fuerte que nunca”.

En este sentido, el artillero argentino agregó que “para todos los que se preocuparon, gracias por sus mensajes. A mi familia gracias por el apoyo incondicional que nos brinda”.

“Sepan que vamos a seguir matando por darnos una alegría”, finalizó el jugador, quien también compartió los mensajes que recibió por parte de sus compañeros de equipo en redes sociales.