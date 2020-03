El Superclásico 187 ya tiene fecha y horario definido

La ANFP publicó los horarios de la novena fecha del Campeonato Nacional 2020, donde estableció la calendarización del Superclásico 187 del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo.

La Asociación nacional de fútbol decidió que el choque entre azules y albos, que se jugará en el Estadio Nacional, se dispute el domingo 22 de marzo desde las 12:00 horas. Los azules ya tiene una baja confirmada para aquel importante partido. Desde el Centro Deportivo Azul señalan que la lesión de Beausejour "no se ha complicado y está en buena evolución, pero no es probable que llegue para el clásico" contra Colo Colo.

Cabe recordar que de 186 encuentros de Primera División, el Cacique ganó 85 (314 conversiones), empató 53 y los Azules se impusieron en 48 oportunidades (235 tantos), en una aplastante estadística a favor del Popular. Además de la última final ganada por Colo-Colo a la "U" en la reciente final de Copa Chile disputada en enero del 2020.

Revisa la programación de la novena fecha a continuación.

Jueves 19 de marzo

- Palestino vs. Everton, 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Universidad de Concepción vs. Unión Española, 20:00 horas. Estadio Ester Roa.

Viernes 20 de marzo

- Unión La Calera vs. Cobresal, 18:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 21 de marzo

- Santiago Wanderers vs. Curicó Unido, 12:00 horas. Estadio Elías Figueroa.

- Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

- Deportes Iquique vs. Huachipato, 21:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 22 de marzo

- Universidad de Chile vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio Nacional.

- Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Deportes La Serena vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio La Portada.