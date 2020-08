El sorpresivo aspecto de Johnny Herrera en medio de cuarentena

El golero de Everton e ídolo de la Universidad de Chile se dejó ver con una frondosa barba.

Todavía no hay fecha definitiva para el regreso del fútbol chileno, los días de espera para retomar la actividad continúan y la cuarentena a algunos jugadores le ha pasado la cuenta en cuanto a cambios de look, como por ejemplo el portero de Everton.

El ex capitán e ídolo de la Universidad de Chile se dejó ver en sus redes sociales con una frondosa barba que llamó la atención de sus seguidores y de tanto los hinchas ruleteros como azules.

