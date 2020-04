El sorprendente cambio físico de Emiliano Vecchio

El ex volante de Colo-Colo y Unión Española exhibe un abdomen absolutamente marcado y muestra un total cambio respecto a quien llamaban "El Gordo Vecchio".

El jugador argentino exhibió el resultado de su cambio de hábitos en conversación con LUN y contó la historia que hoy lo tiene diez kilos por debajo del peso que tenía cuando apareció en Chile: "Llegué a Unión con 94 kilos, bajé diez en Colo Colo y ahora me mantengo entre 83 y 84", aseveró.

"En la época en que estaba gordo me comía siete milanesas sin problemas, con pan, y le metía todos los chiches, hasta con Coca-Cola, no me guardaba nada, jajá", explica el mediocampista que juega en Bolívar de Bolivia.

Vecchio comentó largamente su dieta, con harina sin gluten y mucha agua. "Carnes rojas casi no como, sí pescados, pollos, ensaladas, nada de arroz ni pastas salvo que sean hechas de huevo. Como quínoa que es el súper alimento", recalcó.

Y su potente rutina de ejercicios: "Hago entre 300 y 400 abdominales diarios por entrenamiento. Son fijos y en plancha, diez series de veinte segundos frontales y diez series de cada lado", como parte de una hora y media de cuidado personal.

Cabe recordar que Vecchio partió de Colo Colo a fines de 2015 y posteriormente jugó en Qatar Sports Club, Santos de Brasil, Al-Ahli de Emiratos Árabes y Al Ittihad de Arabia Saudita, donde tuvo como entrenador a José Luis Sierra. Con 31 años volvió a Sudamérica.