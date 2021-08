El sentido mensaje de Marcelo Bielsa a los hinchas del Leeds

El sentido mensaje del entrenador de Leeds United llegó cuando reconoció que su equipo defraudó a los hinchas en la última caída ante Manchester United, por la primera fecha de la liga inglesa.

"Por supuesto que el autoestima y la confianza disminuyen después de una derrota como la que sufrimos el fin de semana", sostuvo el DT argentino.

"Lo que se daña más con una caída como ésta son las expectativas y esperanzas que los hinchas tenían para este partido y siento que los defraudamos", agregó.

"Si hay algo que me duele mucho es decepcionarlos y no entregarles aquello que ellos esperaban de nosotros. Esto produce sufrimiento. La cercanía de los partidos te entrega la opción de remontar y comenzar a pagarles la deuda", siguió el ex entrenador de la Roja.

Luego, agregó que "partidos como el que perdimos el sábado generan un dolor que no olvidas, pero puedes ganar puntos más adelante con nuevas emociones que detendrán ese dolor".

Incluso, reconoció como un error propio el sufrir la dura derrota de 5-1: "Cuando diriges a un equipo que es tan generoso, está tan identificado y es tan profesional y el entrenador no logra lo que está buscando, entonces es culpa del entrenador".

Para finalizar, afirmó que de momento no es probable que sumen algún refuerzo.

Leeds enfrenta a Everton este sábado, desde las 10:00 horas.

FECHA 17 DEL TORNEO NACIONAL

Sábado 21/08

Santiago Wanderers vs La Serena – Estadio Elías Figueroa – 11:30 horas.

Ñublense vs Palestino – Estadio Nelson Oyarzún – 14:00 horas.

Colo Colo vs Antofagasta – Estadio Monumental – 16:30 horas.

Curicó Unido vs Audax Italiano – Estadio La Granja – 19:00 horas.

Domingo 22/08

Cobresal vs Unión Española – Estadio El Cobre – 11:00 horas.

Melipilla vs Huachipato – Estadio La Pintana – 14:00 horas.

La Calera vs U. de Chile – Estadio Nicolás Chahuán – 16:30 horas.

U. Católica vs Everton – Estadio San Carlos de Apoquindo – 19:00 horas.

O’Higgins que se posiciona en el puesto 13 con 20 puntos, quedará libre esta serie.