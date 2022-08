El Rumpy reveló particular petición a Carlos Heller

El reconocido locutor Roberto Artiagoitia, alias El Rumpy, mira con nostalgia sus años de estadio como hincha de Universidad de Chile.

Además, contó de un diálogo que sostuvo con Carlos Heller por la casa propia azul, cuando emempresario era el presidente de la concesionaria.

"Primero fueron unos fachos culiaos, huevón, pero por lo menos lo hicieron bien, en la época de Valdés, de Sampaoli, pero no se aprovechó nada, pensamos que con la venta del Edu Vargas, íbamos a hacer el estadio, pero nada", dijo con resignación.

"Una vez me topé con Carlos Heller y le dije 'huevón, vos que tenís toda la plata del mundo y querís trascender en este quipo culiao, hazte un estadio, huevón. No te va a olvidar nadie, nunca más', contó el comunicador, quien agregó que el propio ex accionista mayoritario le contestó "No si esa huevada es seguro". No obstante, ya sin haberse consumado el viejo anhelo azul, Artiagoitia manifestó con dureza que "se robaron la plata y se van. Pasa que hoy no me pasa nada con la U".

"De partida me sacaron del estadio, no puedo ir al estadio, no puedo ir con mis hijos, el espectáculo no existe. No hay nada, poh huevón. Hay una empresa y nadie se sabe quién da la cara", enfatizó El Rumpy.

"Y como no puedo ir al estadio, porque es peligroso y no solo para mi, si no para cualquiera, una tómbola y tienes que ir a ciertos lugares del estadio. No puedo ir a donde yo iba, a la galería, toda mi vida. Teníamos un lugar donde íbamos, toda la vida y yo no puedo ir a ese lugar", cerró.